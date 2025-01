Juhui Glatteis! So ein Plausch!

Mobile Kunsteisbahn in Wil eröffnet

Eine eigene «Kunschti» im Dorf wäre schon ein tolles Wintervergnügen. Die Bevölkerung im Mettauertal kann sich seit Samstag über genau so ein, wenn auch befristetes, Angebot freuen. Aufgestellt wurde das Kunsteisfeld auf dem roten Platz beim Schulhaus im Ortsteil Wil von einigen Helfenden des Elternvereins Mettauertal am Samstagvormittag. Am Abend des gleichen Tages wurde die Anlage bereits fleissig genutzt. Möglich macht denr Glatteis-Spass der Elternverein Mettauertal. Er hat die Anlage gemietet. Sie ist an folgenden Tagen gratis benützbar: 15., 18., 19., 22. und 29. Januar, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Am 31. Januar von 17 bis 21 Uhr findet der Abschlussabend mit Eisdisco statt. (sh)