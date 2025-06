JUGI ZEININGEN

16 Zeininger Jugi-Kinder traten am Jugendturnfest in Etzgen an. Begleitet wurden sie von ihren Leiterinnen und Leitern sowie Eltern, die mitfieberten und sie mit Vollgas anfeuerten. Die Zeininger erreichten den zwölften Rang von 24 teilnehmenden Vereinen in der dritten Stärkeklasse. ...