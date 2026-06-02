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Jugendliche und Politik: Das passt. Und wie!

  02.06.2026 Leserbriefe

Liebe Nika, lieber Finlay, Leander, Janis und Cedric

Ihr engagiert euch in verschiedenen Jungparteien. Am Polittag der Bezirksschule Rheinfelden hattet ihr den Mut, eure politischen Überzeugungen an einer Podiumsdiskussion vor den Augen von zahlreichen ...

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