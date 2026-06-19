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Jugendfest in Densbüren

  19.06.2026 Densbüren

Aus Anlass des 600-Jahr-Dorfjubiläums lädt Densbüren morgen Samstag, 20. Juni, zum Jugendfest. Mit einem Spiel ohne Grenzen (10 bis 13 Uhr, offizieller Festakt 14 Uhr) führt es Kinder, Erwachsene, ältere Menschen, Freizeit und Schule in einem neuen Rahmen zusammen.

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