Jugendfest in Densbüren

Aus Anlass des 600-Jahr-Dorfjubiläums lädt Densbüren morgen Samstag, 20. Juni, zum Jugendfest. Mit einem Spiel ohne Grenzen (10 bis 13 Uhr, offizieller Festakt 14 Uhr) führt es Kinder, Erwachsene, ältere Menschen, Freizeit und Schule in einem neuen Rahmen zusammen.

Aus Anlass des 600-Jahr-Dorfjubiläums lädt Densbüren morgen Samstag, 20. Juni, zum Jugendfest. Mit einem Spiel ohne Grenzen (10 bis 13 Uhr, offizieller Festakt 14 Uhr) führt es Kinder, Erwachsene, ältere Menschen, Freizeit und Schule in einem neuen Rahmen zusammen.

Eine Festwirtschaft, betrieben von der lokalen Feuerwehr, Pizza für alle Schülerinnen und Schüler, ein Theaterbeitrag unter freiem Himmel auf dem neuen Spielplatz für die jüngsten Kinder sowie Live-Konzerte ergänzen den festlichen Tag. (sir)