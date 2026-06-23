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Jugendfest im Zeichen der 600-Jahr-Feier

  23.06.2026 Densbüren
Die Kindergarten- und Schulkinder von Densbüren und Asp singen gemeinsam den neuen Schulsong. Fotos: Simone Rufli
Die Kindergarten- und Schulkinder von Densbüren und Asp singen gemeinsam den neuen Schulsong. Fotos: Simone Rufli

Mit einem Spiel ohne Grenzen, der Uraufführung des neuen Schulsongs als Höhepunkt und ganz viel Freude ging am Samstag bei der Schule in Densbüren das Jugendfest über die Bühne.

Simone Rufli

Es muss eine Freude sein, in Densbüren zur Schule gehen zu können – diesen ...

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