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Jugend mit Perspektive – Schule trifft Wirtschaft

  10.04.2026 Leserbriefe

Das Projekt «Schule trifft Wirtschaft» hat mich tief beeindruckt. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen Frick und Laufenburg stellten sich Bewerbungsgesprächen – gut vorbereitet, engagiert und mit bemerkenswerter Ernsthaftigkeit.

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