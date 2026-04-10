Jugend mit Perspektive – Schule trifft Wirtschaft

Das Projekt «Schule trifft Wirtschaft» hat mich tief beeindruckt. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen Frick und Laufenburg stellten sich Bewerbungsgesprächen – gut vorbereitet, engagiert und mit bemerkenswerter Ernsthaftigkeit.

Das Projekt «Schule trifft Wirtschaft» hat mich tief beeindruckt. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen Frick und Laufenburg stellten sich Bewerbungsgesprächen – gut vorbereitet, engagiert und mit bemerkenswerter Ernsthaftigkeit.

Wer sagt, unsere Jugend sei verloren, liegt falsch. Diese jungen Menschen bringen Fähigkeiten, Motivation und ihren eigenen «Rucksack» mit. Gleichzeitig haben sie Sorgen und Ängste, die wir ernst nehmen müssen – besonders beim Übergang in die Berufswelt.

Solche Projekte sind wichtig: Sie verbinden Schule und Wirtschaft und schaffen echte Chancen. Ebenso zentral bleibt das Fundament aus der Familie – Eltern geben Halt und Orientierung.

Entscheidend ist, dass jede und jeder den eigenen Weg gehen darf. Danke, dass ich dabei sein durfte.

DANIELE MEZZI

GROSSRAT, DIE MITTE