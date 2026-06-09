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Jetzt wollen vier den einen Sitz

  09.06.2026 Böztal
Wer nimmt die Hürde und erreicht den freiwerdenden Sitz im Gemeindehaus von Hornussen? Foto: Simone Rufli
Wer nimmt die Hürde und erreicht den freiwerdenden Sitz im Gemeindehaus von Hornussen? Foto: Simone Rufli

Böztal vor spannender Gemeinderats-Ersatzwahl

Wenn mehr Kandidaten in den Gemeinderat wollen, als Sitze zu vergeben sind, handelt es sich um ein Luxusproblem. In Böztal wollen gleich vier Kandidaten in die Exekutive. Der erste Wahlgang findet am 14. Juni statt.

Simone Rufli

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