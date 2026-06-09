Jetzt wollen vier den einen Sitz

Wenn mehr Kandidaten in den Gemeinderat wollen, als Sitze zu vergeben sind, handelt es sich um ein Luxusproblem. In Böztal wollen gleich vier Kandidaten in die Exekutive. Der erste Wahlgang findet am 14. Juni statt.

Böztal vor spannender Gemeinderats-Ersatzwahl

Wenn mehr Kandidaten in den Gemeinderat wollen, als Sitze zu vergeben sind, handelt es sich um ein Luxusproblem. In Böztal wollen gleich vier Kandidaten in die Exekutive. Der erste Wahlgang findet am 14. Juni statt.

Simone Rufli

Roger Frey aus dem Böztaler Ortsteil Bözen, Brian Steven Schwank aus dem Ortsteil Effingen, Martin Meier aus Elfingen und Irfan Butt aus Hornussen haben alle das gleiche Ziel: Sie kandidieren bei der Ersatzwahl am 14. Juni für den Gemeinderat von Böztal. Dort im Gemeinderat aber wird nur ein Sitz frei. Vier Kandidaturen, ein freier Sitz – manche Gemeinden können von einer solchen Ausgangslage nur träumen.

Warum eine Ersatzwahl?

Anfang April hat Alexander Zürcher aus persönlichen Gründen die Demission als Gemeinderat eingereicht. Er war im Juni 2023, ebenfalls in einer Ersatzwahl, in den Gemeinderat von Böztal gewählt worden. Mit seinem Rücktritt ist jetzt erneut eine Ersatzwahl nötig. Diese erfolgt zusammen mit den eidgenössischen und kantonalen Vorlagen am Sonntag, 14. Juni. Innert der gesetzlichen Frist sind für diese Ersatzwahl auf der Gemeindeverwaltung in Hornussen die Anmeldungen von Roger Frey (Jahrgang 1967) aus Bözen und Brian Steven Schwank (Jahrgang 1992), wohnhaft in Effingen, eingegangen. Roger Frey war bereits im Gemeinderat von Böztal, bevor er im Juni 2023 aus beruflichen Gründen aus dem Gremium ausschied. Brian Schwank kandidiert zum ersten Mal.

Für Gesprächsstoff im Vorfeld dieser Wahl sorgte der Umstand, dass Brian Schwank der Lebenspartner von Vizeammann Michael Frauchiger ist; von grundsätzlichen Fragen zur Zulässigkeit der Kandidatur – sie ist gesetzeskonform (die NFZ berichtete) – bis zur Frage, ob es sinnvoll ist, gleich mehrere Gemeinderatsmitglieder aus Effingen im Gremium zu haben. Denn mit Vizeammann Frauchiger und Gemeinderätin Corine Jeker ist der Ortsteil Effingen bereits heute mit zwei Personen vertreten.

Nach Ablauf der gesetzlichen Frist (und damit nicht im Wahlcouvert enthalten) haben Martin Meier (Jahrgang 1970, Kaufmann und selbständiger Fahrlehrer, Elfingen) und Irfan Butt (Wirtschaftsprüfer, aufgewachsen in Hornussen) ihre Kandidatur bekanntgegeben. Im ersten Wahlgang können von Gesetzes wegen auch alle anderen wahlfähigen Stimmberechtigten gültige Stimmen erhalten.

Wenn auch der Wahlausgang bis zum Ende der Auszählung offen bleibt und auch ein zweiter Wahlgang nicht auszuschliessen ist – eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Die Böztalerinnen und Böztaler haben die Wahl.