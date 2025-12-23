Immobilien
Jetzt reicht’s mit Frieren!

  23.12.2025 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Frage: Ich lebe seit Kurzem in einer Mietwohnung und trotz voll aufgedrehter Heizung sitzen wir abends mit dicken Pullis und Decken auf dem Sofa. Dem Vermieter habe ich das Problem mehrmals gemeldet, aber er lässt uns wortwörtlich im Kalten sitzen. Muss ich diesen Zustand ...

