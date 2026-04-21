Jetzt ist der «Domus» oben angekommen

Derzeit entsteht bei der Kaiseraugster Siedlung Liebrüti ein Hochhaus mit 125 Wohnungen. Am Donnerstag konnte die Aufrichte gefeiert werden. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf über 100 Millionen Franken.

Aufrichte beim neuen Kaiseraugster Wohnturm

Derzeit entsteht bei der Kaiseraugster Siedlung Liebrüti ein Hochhaus mit 125 Wohnungen. Am Donnerstag konnte die Aufrichte gefeiert werden. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf über 100 Millionen Franken.

Valentin Zumsteg

Es ist ein imposantes Bauwerk, das in den vergangenen Monaten aus dem Zentrum der Siedlung Liebrüti herausgewachsen ist. Mittlerweile steht der Rohbau des «Domus», das Hochhaus misst knapp 74 Meter. Auf 20 Stockwerken verteilen sich 125 Wohnungen sowie Abstellräume. «Diese Aufrichte markiert einen Meilenstein. Was hier steht, ist das Resultat von viel Engagement von allen Beteiligten», sagte Bauherr Thomas Götz am Donnerstag anlässlich einer Feier. Er ist zusammen mit seinem Bruder Alexander Mitinhaber der Liebrüti-Überbauung.

70 Prozent der Gewerbeflächen sind vermietet

«Der Bau läuft gut. Seit der Grundsteinlegung sind wir planmässig unterwegs», erklärte Thomas Götz gegenüber der NFZ bei einer kurzen Besichtigung in einem der obersten Stockwerke. Von dort aus hat man einen weiten Blick ins Baselbiet, nach Basel und in den Schwarzwald. Das Investitionsvolumen beziffert Götz auf leicht über 100 Millionen Franken, die genaue Summe stehe noch nicht fest. «Es wird aber ein dreistelliger Millionen-Betrag», so Götz. Der Innenausbau hat bereits begonnen, im Zwei-Wochen-Rhythmus geht es von Stockwerk zu Stockwerk aufwärts.

Mit einem Bezug der Wohnungen ist ab Frühling 2027 zu rechnen, wie Projektleiter Patrick Grond ausführte. Das neue Schwimmbad sowie die Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe im Zentrum sollen dann ebenfalls ihren Betrieb aufnehmen. «70 Prozent der Gewerbeflächen sind bereits vermietet», erklärt Thomas Götz. Migros, Denner sowie verschiedene Gesundheitsbetriebe werden einziehen. «Ein Restaurant braucht es auch noch», so Götz. Auch einen Kiosk würde er sich wünschen. Entsprechende Gespräche sind am Laufen. Die Vermarktung der Mietwohnungen soll nach den Sommerferien beginnen.

«Eine Belebung für Kaiseraugst»

Der «Domus» ist ein Grossprojekt mit einer langen Vorgeschichte. Im Dezember 2014 genehmigte die Kaiseraugster Einwohnergemeinde-Versammlung nach intensiver Diskussion die Zonenplan-Änderung, die den Bau dieses Hochhauses erst ermöglichte. Im Oktober 2018 reichte die Bauherrschaft das Baugesuch ein, im August 2022 begannen die Entkernung und die Schadstoffsanierung im Liebrüti-Zentrum. Der eigentliche Baustart erfolgte im Oktober 2024, ab dann ging es Etage um Etage aufwärts.

Mit dem Neubau reagieren die Eigentümer auf die grosse Nachfrage nach kleineren Wohnungen. Gebaut werden 41 Studios, 32 Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen, 51 Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen und eine Viereinhalb-Zimmer-Wohnung.

Bei der Gemeinde sieht man das Projekt positiv: «Das bringt eine Belebung für Kaiseraugst», sagt Gemeindepräsident Jean Frey zur NFZ. Er freut sich vor allem, dass Kaiseraugst bald wieder über ein Hallenbad verfügen wird. «Das ist gut für die Schule. Die Schülerinnen und Schüler können hier wieder schwimmen lernen», so Frey. Die Gemeinde beteiligt sich mit sechs Millionen Franken an den Kosten für das Bad. Die Gemeinde-Bibliothek wird ebenfalls in den Neubau einziehen. Die neuen Wohnungen sorgen auch für ein Bevölkerungswachstum, Frey rechnet mit einem Zuwachs von etwa 150 Personen. Es sei allerdings nicht das Ziel der Gemeinde, möglichst stark zu wachsen.

Kaiseraugst hat bei diesem Projekt eine Kommission zur Fassadengestaltung eingesetzt. «Der Domus passt mit dieser Fassade an diesen Ort», erklärt Jürg Erb, Architekt und Mitglied dieser Kommission. Es dauert allerdings noch einige Zeit, bis die Fassade montiert und das Baugerüst entfernt ist.