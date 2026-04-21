Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Jetzt ist der «Domus» oben angekommen

  21.04.2026 Wirtschaft
Der Rohbau des «Domus» ist fertiggestellt. Der Innenausbau hat bereits begonnen. Fotos: Valentin Zumsteg
Der Rohbau des «Domus» ist fertiggestellt. Der Innenausbau hat bereits begonnen. Fotos: Valentin Zumsteg

Aufrichte beim neuen Kaiseraugster Wohnturm

Derzeit entsteht bei der Kaiseraugster Siedlung Liebrüti ein Hochhaus mit 125 Wohnungen. Am Donnerstag konnte die Aufrichte gefeiert werden. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf über 100 Millionen Franken.

Valentin ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote