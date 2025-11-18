Jean Frey wieder als Gemeindepräsident

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Kaiseraugst, wie ein Sprichwort sagt: Erfahrung ist der beste Koch. So ist auch die Bilanz von Jean Frey in seinem Wirken, das sich sehen lassen kann. Warum ist Erfahrung wertvoll? Erfahrung ist sehr wertvoll, weil sie uns klüger macht und uns Weisheit schenkt, indem sie uns lehrt, wie die Dinge wirklich funktionieren. Sie verleiht uns die Fähigkeit, erfolgreich zu handeln. Erfahrung bedeutet auch, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Dieses iterative Lernen ist der «Treibstoff» für persönliches Wachstum und ermöglicht es, beim nächsten Mal anders zu handeln. Im öffentlichen Kontext hilft Erfahrung, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie man in der Gemeinde erfolgreich Geschäfte abwickelt oder mit schwierigen Herausforderungen umgeht. Diese Professionalität kann reine Theorie nicht vermitteln. Jean Frey bringt die Erfahrungen mit, die einen Gemeindepräsidenten auszeichnen. Er war acht Jahre Mitglied der Steuerkommission, zwölf Jahre in der Finanzkommission, 15 Jahre lang Parteipräsident, sieben Jahre lang Gemeinderat und ist seit Juni 2025 unser Gemeindepräsident. In all diesen Funktionen hat er gezeigt, dass er sich mit grossem Engagement für die Gemeinde Kaiseraugst einsetzt, mitgestaltet und umsetzt. Er war Initiant und massgeblich am Bau der Kindergärten Weidenweg, Liebrüti 14/15 und Violaweg beteiligt. Die Transformation der Schulpflege zum Gemeinderat war vorbildlich und der Lotsendienst zur Sicherheit war ein Projekt, das er in Zusammenarbeit mit der Schule und Repol umgesetzt hat. Seine Handschrift tragen die Förderbeiträge für Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Bei der Fernwärme im Dorf war er professionell und federführend. Geben wir unserem Gemeindepräsidenten Jean Frey für weitere vier Jahre unser Vertrauen! Er wird uns nicht enttäuschen.

NINO PERSELLO, KAISERAUGST