Jean Frey wieder als Gemeindepräsident

  18.11.2025 Leserbriefe

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Kaiseraugst, wie ein Sprichwort sagt: Erfahrung ist der beste Koch. So ist auch die Bilanz von Jean Frey in seinem Wirken, das sich sehen lassen kann. Warum ist Erfahrung wertvoll? Erfahrung ist sehr wertvoll, weil sie uns klüger macht und uns ...

