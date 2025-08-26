Jean Frey – volle Präsenz für Kaiseraugst

Kaiseraugst braucht Führung – nicht Nebenschauplätze. Präsenz ist keine Nebensache. Ein Gemeindepräsident muss da sein – im Gemeindehaus, in Sitzungen, an Anlässen, im Austausch mit der Bevölkerung. Präsenz kann man nicht delegieren oder ...

Kaiseraugst braucht Führung – nicht Nebenschauplätze. Präsenz ist keine Nebensache. Ein Gemeindepräsident muss da sein – im Gemeindehaus, in Sitzungen, an Anlässen, im Austausch mit der Bevölkerung. Präsenz kann man nicht delegieren oder outsourcen. Sie entscheidet über die Qualität der Führung. Jean Frey ist verfügbar. Jean Frey bringt die Zeit und den Fokus mit, die dieses Amt verlangt. Er muss keine Pensen reduzieren, keine Kompromisse eingehen. Seine Energie gilt Kaiseraugst. Er hat bewiesen, dass er die Gemeinde konsequent führt – sichtbar, engagiert, greifbar. Führung braucht ganze Aufmerksamkeit. Das Präsidium ist kein Terminblock im Kalender. Es ist Verantwortung – und zwar täglich. Es geht um Entscheide, nicht um Symbolik. Um klare Führung, nicht um Koordination nebenbei. Jean Frey zeigt: Wer Präsenz, Durchsetzungsvermögen und Empathie vereint, führt mit Substanz. Kaiseraugst verdient mehr: Die Bevölkerung hat im Juni deutlich gemacht, was sie will: Einen präsenten, verfügbaren und verlässlichen Präsidenten. Jean Frey steht dafür. Kaiseraugst braucht keinen Jongleur mit tausend Verpflichtungen, sondern einen Präsidenten mit voller Aufmerksamkeit für die Gemeinde.

Am 28. September ist die Wahl klar: Für Präsenz. Für Verlässlichkeit. Für Kaiseraugst. Für Jean Frey als Gemeindepräsident.

FRANCESCO ALLEVATO, KAISERAUGST