Jean Frey – volle Präsenz für Kaiseraugst

  26.08.2025 Leserbriefe

Kaiseraugst braucht Führung – nicht Nebenschauplätze. Präsenz ist keine Nebensache. Ein Gemeindepräsident muss da sein – im Gemeindehaus, in Sitzungen, an Anlässen, im Austausch mit der Bevölkerung. Präsenz kann man nicht delegieren oder ...

