Jean Frey überzeugt mit Haltung, Erfahrung und Weitblick

Jean Frey ist kein Typ für grosse Worte – er hört zu, denkt nach und handelt. Wer ihn kennt, weiss: Er steht für eine ruhige, sachliche und lösungsorientierte Politik, die auf Zusammenarbeit statt Schlagabtausch setzt.

Trotz seiner Parteizugehörigkeit ist Jean kein ideologischer Hardliner, sondern jemand, der überparteilich denkt und pragmatisch handelt. Das macht ihn gerade in einer Gemeinde wie Kaiseraugst so wertvoll. Er bringt Menschen zusammen, statt sie in Schubladen zu stecken. Als langjähriger Gemeinderat kennt er die Abläufe, die Herausforderungen – und die Chancen unserer Gemeinde. Dabei ist ihm ein gesunder Blick auf die Finanzen ebenso wichtig wie der Erhalt unseres Lebensraums, eine verlässliche Infrastruktur oder auch die Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders.

Er steht für klassische SVP-Werte wie Eigenverantwortung, Bodenhaftung und Gemeinsinn – aber ohne Lautstärke, ohne Dogmen, ohne Selbstinszenierung. Sondern mit dem Blick aufs Machbare und Nötige.

Jean Frey bringt die Erfahrung, die Haltung und die Zeit mit, die es für dieses verantwortungsvolle Amt braucht. Darum verdient er das Vertrauen der Bevölkerung – am 22. Juni und darüber hinaus.

MANUEL ACKERMANN,

PRÄSIDENT SVP KAISERAUGST