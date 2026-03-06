Jane Mumford zeigt ihr «Leben!»

Am Donnerstag, 12. März, ist die in Zürich lebende Kabarettistin Jane Mumford mit ihrem aktuellen Programm «Leben!» zu Gast im Bürgersaal des Rathauses in Badisch Rheinfelden. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Es gilt freie Platzwahl.

Am Donnerstag, 12. März, ist die in Zürich lebende Kabarettistin Jane Mumford mit ihrem aktuellen Programm «Leben!» zu Gast im Bürgersaal des Rathauses in Badisch Rheinfelden. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Es gilt freie Platzwahl.

In «Leben!» widmet sich Jane Mumford mit scharfem Blick und feinem Gespür für Zwischentöne den grossen und kleinen Zumutungen des Erwachsenwerdens. Kaum der Grundschule entwachsen, drehte sich für sie alles um das Bedürfnis, dazuzugehören, mithalten zu können, die grosse Liebe zu finden und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Selbstzweifel, Weltschmerz und das berühmte «Overthinking» der Teenagerzeit. Themen, die alle kennen, greift sie auf und übersetzt sie in pointierte, unterhaltsame Bühnenmomente.

Die 37-jährige Halbengländerin und Halbschweizerin zählt zu den vielseitigen Stimmen der Schweizer Kleinkunstszene. In ihrer Arbeit verbindet sie Sarkasmus mit Rhythmus und absurden Elementen. Für ihr Soloprogramm «Leben!» wurde Jane Mumford mit dem Swiss Comedy Award ausgezeichnet. (mgt)

Tickets sind erhältlich in Badisch Rheinfelden bei der Tourist-Info, in der Stadtbibliothek, über Reservix sowie an der Abendkasse.