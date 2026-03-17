Jaisli-Beck eröffnet neuen Standort in Densbüren

Das ehemalige «Riders» wird zu einer Bäckerei mit Café umgebaut. Die Eröffnung ist für Herbst 2026 vorgesehen. Nach Neueröffnungen 2025 in Hunzenschwil und Muhen expandiert die ...

Der Familienbetrieb aus Buchs übernimmt das ehemalige Riders-Lokal

Das ehemalige «Riders» wird zu einer Bäckerei mit Café umgebaut. Die Eröffnung ist für Herbst 2026 vorgesehen. Nach Neueröffnungen 2025 in Hunzenschwil und Muhen expandiert die Jaisli-Beck AG damit zum ersten Mal ins Fricktal.

Die Initiative für die Nachfolgelösung ging von der Eigentümerin des Gebäudes aus. «Uns war wichtig, dass dieser Ort weiterhin ein Treffpunkt im Dorf bleibt», sagt George Senn, VR-Präsident der IBD Immobilien AG, der Eigentümerin der Liegenschaft. Der Kontakt mit der Jaisli-Beck AG entstand kurzfristig. Manuel Hächler, Mitinhaber der IBD Immobilien AG, sprach Marc Jaisli während des Weihnachtsgeschäfts auf eine mögliche Übernahme an. «Meine erste Reaktion war: eher nicht ins Fricktal – da liegt ja noch ein Berg dazwischen», sagt Jaisli. Nach einer Nacht darüber schlafen sei jedoch klar gewesen, dass der Standort Potenzial habe. «Für uns ist wichtig, dass der Ort wieder ein Treffpunkt im Dorf wird – so wie früher das Riders», sagt Jaisli. «Und wir haben ein unglaublich starkes Team im Rücken, das unsere Expansionspläne mitträgt und täglich möglich macht.»

Umbau über zwei Stockwerke

Das Gebäude wird umfassend umgebaut und kernsaniert. Geplant ist ein Jaisli-Beck über zwei Stockwerke mit Verkaufsbereich und Café. Im Erdgeschoss entsteht die Bäckerei mit Backwaren aus eigener Produktion, Kaffeespezialitäten und Sitzplätzen. Eine neue Indoor-Treppe mit Lift verbindet beide Etagen. Im oberen Stock werden Teile der bisherigen Riders-Einrichtung – darunter Tische, Bänke und Lampen – in das neue Konzept integriert.

Mit dem Projekt entsteht gleichzeitig der bislang grösste Standort der Jaisli-Beck AG. Die Eröffnung ist für Herbst 2026 vorgesehen. Mit dem neuen Betrieb entstehen sieben bis acht Arbeitsplätze in Densbüren sowie zwei bis drei zusätzliche Stellen in der Produktion in Buchs. (mgt)