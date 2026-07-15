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Jahrhundert-Projekt in Bewegung

  15.07.2026 Wirtschaft
Es tut sich viel auf der Laufenburger Grossbaustelle. Fotos: zVg
Es tut sich viel auf der Laufenburger Grossbaustelle. Fotos: zVg

FlexBase-CEO Marcel Aumer freut sich über die Baufortschritte des Mega-Baus mit KI-Rechenzentrum und dem bisher weltweit grössten Redox-Flow-Batteriespeicher. Bereits Ende 2027 soll der Rohbau des gigantischen Gebäudes stehen. Die Inbetriebnahme ist für 2028 vorgesehen.

Susanne ...

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