JAHRESRÜCKBLICK 2025: März

  04.01.2026
ZEIHER VOGELPARK AMBIGUA FEIERT JUBILÄUM Vor zehn Jahren hat Rolf Lanz seine Vision eines Parkes für exotische Vögel mit gleichzeitigem Artenschutz wahr werden lassen. Stillstand gab es seither nie und auch im laufenden Jubiläumsjahr ist einiges geplant. Trotzdem will es der Parkgründer künftig etwas ruhiger angehen.
ZEIHER VOGELPARK AMBIGUA FEIERT JUBILÄUM
Vor zehn Jahren hat Rolf Lanz seine Vision eines Parkes für exotische Vögel mit gleichzeitigem Artenschutz wahr werden lassen. Stillstand gab es seither nie und auch im laufenden Jubiläumsjahr ist einiges ...

