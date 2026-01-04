JAHRESRÜCKBLICK 2025: März

ZEIHER VOGELPARK AMBIGUA FEIERT JUBILÄUM Vor zehn Jahren hat Rolf Lanz seine Vision eines Parkes für exotische Vögel mit gleichzeitigem Artenschutz wahr werden lassen. Stillstand gab es seither nie und auch im laufenden Jubiläumsjahr ist einiges ...

ZEIHER VOGELPARK AMBIGUA FEIERT JUBILÄUM

Vor zehn Jahren hat Rolf Lanz seine Vision eines Parkes für exotische Vögel mit gleichzeitigem Artenschutz wahr werden lassen. Stillstand gab es seither nie und auch im laufenden Jubiläumsjahr ist einiges geplant. Trotzdem will es der Parkgründer künftig etwas ruhiger angehen.

UMSTRITTENES VERBOT IST RECHTSWIDRIG

Der Stadtrat von Rheinfelden hat ein Anlieferungsverbot mit LKWs für den Denner im Roberstenquartier beschlossen. Das Aargauer Verwaltungsgericht heisst eine Beschwerde dagegen gut und hebt den Beschluss der Stadt auf.

JURAPARK WEHRT SICH GEGEN KÜRZUNG

Setzt der Bundesrat die im Entlastungspaket 2027 beschlossenen Sparmassnahmen um, trifft das den Jurapark Aargau hart. Die vorgesehene Kürzung von zehn Prozent würde zu einem Abbau der Leistungen führen. Um das zu vermeiden, bittet Jurapark Aargau seine 31 Parkgemeinden, einen Brief an Bundesrat Albert Rösti zu unterzeichnen.

LOSLASSEN GEHÖRT ZUM LEBEN

Nach zwölf Jahren als Stadtoberförster von Rheinfelden geht Kurt Steck in Pension. «Ich spüre eine starke Verbundenheit zur Natur», erklärt Steck, der in Wölflinswil wohnt und ein begeisterter Trail-Marathon-Läufer ist.

DER HÖLLE ENTKOMMEN

Über 350 Personen strömen in die Aula der Schulanlage Engerfeld in Rheinfelden. Dort berichtet Ivan Lefkovits, einer der letzten Holocaust-Überlebenden, über sein Schicksal während des Zweiten Weltkriegs. Er berührt damit die Zuhörerinnen und Zuhörer. Organisiert worden ist der Anlass von der Klasse 3b der Bezirksschule.

KOMMT EIN WIRTSHAUSSCHILD GEFLOGEN

Ein halbes Jahr war es weg, jetzt hängt es wieder hoch oben an seinem Platz – und erst noch in neuer Schönheit. Das Wirtshausschild des Restaurants Feldschlösschen in Rheinfelden ist restauriert worden.

IN MÖHLIN AM BALL

In Möhlin wird die Elite- und Para-Schweizermeisterschaft im Tischtennis durchgeführt. Die 64 bestplatzierten Männer, die 26 bestplatzierten Frauen und 28 Para-Athleten treffen in der Steinlihalle aufeinander.

DER EHC RHEINFELDEN RETTET SICH KNAPP

Mit einem 4:3-Sieg in der Overtime sichert sich der EHC Rheinfelden nach einer missratenen Saison den Verbleib in der 2. Liga. Die Erleichterung ist riesig.

EXODUS AUS FINANZKOMMISSION

In Laufenburg demissionieren zwei von drei Mitgliedern der Finanzkommission per sofort. «Dieser Schritt erfolgt aufgrund der unzureichenden Kommunikation seitens des Stadtrats im Hinblick auf die ausserordentliche Gemeindeversammlung», heisst es von der Fiko.

