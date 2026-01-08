JAHRESRÜCKBLICK 2025 - Juli

Immobilien
  08.01.2026
DEM WELLENBRECHER BRANDET KRITIK ENTGEGEN Sieben Meter hoch, sechzig Tonnen schwer, gedacht als Geschenk der Schweizer Salinen. Doch die Reaktionen auf die geplante Kreiselkunst auf der Landstrasse zwischen Möhlin und Rheinfelden sind mehrheitlich negativ.
