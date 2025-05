Beim König der Löwen und bei Rapunzel

Am Samstagabend, 17. Mai, entführte die Musikgesellschaft Zeihen unter der Leitung von Urban Bauknecht das Publikum des Jahreskonzerts in die wunderbare Welt von Disney. Vorgetragen wurden bekannte Melodien aus Filmklassikern wie «Der König der Löwen», «Aladdin» oder «Rapunzel». Die Konzertbesucherinnen und -besucher zeigten sich begeistert und belohnten die Darbietung mit viel Applaus. Am Sonntagmorgen versammelte sich die Musikgesellschaft erneut.

Mit einem persönlichen Ständchen gratulierte sie ihrem ältesten Mitglied, Herbert Meier, herzlich zum 80. Geburtstag. Der Jubilar zeigte sich sichtlich gerührt über die musikalische Überraschung und die langjährige Verbundenheit im Verein. (mgt)