Jacqueline Zesiger verabschiedet

An der Gemeindeversammlung in Obermumpf wurden sämtliche Geschäfte ohne grosse Diskussionen gutgeheissen. Zur Sanierung der Schulanlage und zur Zukunft des Dorfladens wurden Infoabende angesetzt. Von 715 Stimmberechtigten haben 44 teilgenommen.

Nebst der Genehmigung vom Protokoll der letzten Gemeindeversammlung, des Rechenschaftsberichtes über das Geschäftsjahr 2023 sowie der Jahresrechnung 2023 haben die Stimmberechtigten einen Zusatzkredit über 110'000 Franken für die Wasserleitung Ausserdorf–Pumpenhaus sowie einen Verpflichtungskredit über 95'000 Franken für den Ersatz der Wasserleitung in der Juchstrasse und für die Wieder-instandstellung der Gemeindestrasse beschlossen.

Im April 2024 hat sich in der Juchstrasse ein Wasserleitungsbruch ereignet. Das Leitungsstück, welches ausgegraben und ersetzt wurde, hat sich in einem sehr schlechten Zustand befunden. Der Ersatz dieses Leitungsabschnittes drängt sich deshalb auf. Ausserdem muss die «Juchstrasse» nach dem Leitungsbruch wieder Instand gesetzt werden, nachdem diese bei dem Ereignis teilweise unterspült wurde. Die Ausführung der Arbeiten ist auf Sommer 2024 vorgesehen.

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» hat Gemeindeammann Benedikt Gürtler über die laufende Zonenplanrevision, die laufenden Planungen für den Neubau von Feuerwehrmagazin/Werkhof sowie die Sanierung der Schulanlage Neumatt als auch über die drohende Schliessung des Dorfladens informiert.

Infoabend zur Schulanlage am 20. August

Die Planung für die Sanierung der Schulanlage ist in vollem Gange. Bis nach den Sommerferien sollte der Planungsstand so weit sein, dass die Bevölkerung genauer über die vorgesehenen Arbeiten informiert werden kann. Dafür wird am 20. August 2024 ein Infoabend durchgeführt.

Infoabend zum Dorfladen am 24. Juni

Die Zukunft des Dorfladens ist aufgrund bevorstehender Investitionen und den aktuellen Umsatzzahlen gefährdet. Der Gemeinderat ist diesbezüglich mit der Betreiberin des Dorfladens im Gespräch. Lösungsansätze sind auch schon vorhanden. Um diese vorstellen zu können und um weitere Ideen und Möglichkeiten zu erarbeiten, lädt der Gemeinderat zu einer Infoveranstaltung am 24. Juni 2024 ein.

Jacqueline Zesiger verabschidet

Zum Schluss durfte Gemeindeammann Benedikt Gürtler noch Frau Jacqueline Zesiger verabschieden, welche in den Jahren 2022/2023 als Mitglied des Gemeinderates amtete. Aus beruflichen Gründen musste sie ihr Amt per Ende 2023 leider niederlegen. In ihrer Amtszeit hatte sie sich im Wesentlichen für das Bildungswesen eingesetzt und hat sich im Schulvorstand des Primarschulverbandes Fischingertal engagiert. Im Weiteren hatte sie die Ressorts Gesundheit, Kultur Sport und Freizeit, Soziale Sicherheit, Vereine und Jugend sowie das Bestattungswesen betreut. Gemeindeammann Benedikt Gürtler sprach Jacqueline Zesiger im Namen des Gemeinderates und der Bevölkerung den besten Dank für ihr erbrachtes Engagement zum Wohle der Gemeinde Obermumpf aus und überreichte ihr als Dankeschön die traditionelle Wappenscheibe. (mgt)