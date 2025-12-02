Ja zur Schulhaus-Dachsanierung

Es ist schon länger bekannt, dass die Ziegel auf der südlichen Dachseite des Schulhauses in einem maroden Zustand sind. Im November 2023 wurde ein erstes Kreditbegehren zurückgezogen, weil noch zu viele Fragen offen waren. Nun lagen alle Fakten ...

Gemeindeversammlung Zeihen

Es ist schon länger bekannt, dass die Ziegel auf der südlichen Dachseite des Schulhauses in einem maroden Zustand sind. Im November 2023 wurde ein erstes Kreditbegehren zurückgezogen, weil noch zu viele Fragen offen waren. Nun lagen alle Fakten auf dem Tisch. Es ist vorgesehen, das komplette Dach zu dämmen, die Ziegel der westlichen Dachhälfte weiterzuverwenden und die Solaranlage zu erhalten. Hierzu müssen Kosten für den Rückund Wiederauf bau der Anlage in Kauf genommen werden. Die anwesenden 96 Stimmberechtigten (von 820) stimmten dem Kredit von 220 000 Franken zu. Ebenfalls zeigten sie sich offen für die Einführung der Schulsozialarbeit an der Primarschule, welche in Zusammenarbeit mit dem Schulsozialdienst des Gemeindeverbandes Sozialbereiche Bezirk Rheinfelden abgedeckt werden soll. Die Anwesenden genehmigten zudem vier Kreditabrechnungen sowie das Budget 2026 mit einem unveränderten Steuerfuss von 114 Prozent, das mit einer schwarzen Null rechnet. Sehr zur Freude eines Gesuchstellers wurde auch die beantragte Bürgerrechtszusicherung praktisch einstimmig unterstützt.

Das Traktandum «Verschiedenes und Umfrage» stand ganz im Zeichen von Verabschiedungen zum Ende der vierjährigen Legislatur. Neben den langjährigen Stimmenzählern und zwei Mitgliedern der Kulturkommission wurden Gemeinderätin Jeannine Menet und Gemeindeammann Christian Probst für ihr Wirken geehrt. Jeannine Menet war vier Jahre Mitglied der Exekutive. Christian Probst gehörte dem Gemeinderat drei Amtsperioden an. Ab 2016 stand er ihm als «primus inter pares» vor. (mgt)