Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ja zur Schulhaus-Dachsanierung

  02.12.2025 Zeihen
Die verabschiedeten Behörden- und Kommissionsmitglieder von links: Urs Bürgi (Kulturkommission), Christian Probst (Gemeindeammann), Jeannine Menet (Gemeinderätin), Alex Birri (Stimmenzähler), Willi Hüsser (Stimmenzähler), Elisabeth Glaser (Kulturkommission) und Walter Müller (Stimmenzähler). Foto: zVg
Die verabschiedeten Behörden- und Kommissionsmitglieder von links: Urs Bürgi (Kulturkommission), Christian Probst (Gemeindeammann), Jeannine Menet (Gemeinderätin), Alex Birri (Stimmenzähler), Willi Hüsser (Stimmenzähler), Elisabeth Glaser (Kulturkommission) und Walter Müller (Stimmenzähler). Foto: zVg

Gemeindeversammlung Zeihen

Es ist schon länger bekannt, dass die Ziegel auf der südlichen Dachseite des Schulhauses in einem maroden Zustand sind. Im November 2023 wurde ein erstes Kreditbegehren zurückgezogen, weil noch zu viele Fragen offen waren. Nun lagen alle Fakten ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote