Ja zur Projektierung für die Südspange

Am Freitagabend konnte Gemeindeammann Bruno Tüscher 73 von insgesamt 602 Stimmberechtigen zur Einwohnergemeindeversammlung in Münchwilen begrüssen. Sämtliche Traktanden wurden ohne grosse Diskussionen und mit grosser Mehrheit ...

Gemeindeversammlung in Münchwilen

Am Freitagabend konnte Gemeindeammann Bruno Tüscher 73 von insgesamt 602 Stimmberechtigen zur Einwohnergemeindeversammlung in Münchwilen begrüssen. Sämtliche Traktanden wurden ohne grosse Diskussionen und mit grosser Mehrheit genehmigt.

Darunter der Zusatzkredit von 90 000 Franken für die Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland. Für 995 000 Franken kann das «Gässli» und für 745 000 Franken die Lienechtstrasse erschlossen werden. Ja sagte die Versammlung auch zum Projektierungskredit in Höhe von 160 000 Franken für die Südspange im Sisslerfeld, Los 3. Weiter beschlossen wurden die Überarbeitung des Personalreglements mit den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen; die Festlegung der Gemeinderatsentschädigungen für die Amtsperiode 2026–2029 und das Budget 2026. Ebenfalls wurde sämtlichen Einbürgerungen zugestimmt. (mgt)