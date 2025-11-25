Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ja zur Projektierung für die Südspange

  25.11.2025 Münchwilen
Verabschiedungen der Kommissionsmitglieder (von links): Benjamin Winter (BauKo), Sandra Dosé, Sabrina Keller, Jasmin De Vita (Kommission Kultur, Sport und Freizeit) und Thomas Müller (BauKo). Foto: zVg
Verabschiedungen der Kommissionsmitglieder (von links): Benjamin Winter (BauKo), Sandra Dosé, Sabrina Keller, Jasmin De Vita (Kommission Kultur, Sport und Freizeit) und Thomas Müller (BauKo). Foto: zVg

Gemeindeversammlung in Münchwilen

Am Freitagabend konnte Gemeindeammann Bruno Tüscher 73 von insgesamt 602 Stimmberechtigen zur Einwohnergemeindeversammlung in Münchwilen begrüssen. Sämtliche Traktanden wurden ohne grosse Diskussionen und mit grosser Mehrheit ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote