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Ja zum Zivildienstgesetz – Ja zur Armee

  08.05.2026 Leserbriefe

1992 stimmte der Souverän der Einführung eines zivilen Ersatzdienstes für Wehrpflichtige zu, die Gewissensprobleme mit dem Militärdienst, auch dem waffenlosen, haben. Bedingung dafür war eine strenge Gewissensprüfung. Schon in der damaligen Diskussion stand das ...

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