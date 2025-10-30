Ja zu starken Sicherheits- und Versorgungsstrukturen. Wir stehen vor einer wichtigen Volksabstimmung über die Einführung des Service Citoyen (Bürgerdienst). Ich möchte Sie dringend bitten, dieser Vorlage Ihre Zustimmung zu geben, denn sie ist weit mehr als ein soziales Experiment – sie ist eine strategische Notwendigkeit zur Stärkung unserer nationalen Sicherheits- und Versorgungsstrukturen. Der Bürgerdienst bietet eine einmalige Chance, die Alimentierung unserer wichtigsten Organisationen des Sicherheitssystems – insbesondere von Militär und Zivilschutz – nachhaltig zu verbessern und zu diversifizieren. Mehr Personal, mehr Sicherheit dank Stärkung der Alimentierung. Die Herausforderungen für unsere Streitkräfte und den Zivilschutz sind in den letzten Jahren komplexer geworden. Sei es bei der Katastrophenhilfe nach Unwettern, der Assistenz im Gesundheitswesen während Krisen oder der Unterstützung bei grösseren logistischen Herausforderungen – die Notwendigkeit von ausreichend gut ausgebildetem Personal ist offensichtlich. Der Service Citoyen wird dank gezielter Zuweisung zur Entlastung beitragen. Durch die Schaffung eines breiteren Pools an rekrutierbaren Bürgerinnen und Bürgern können die Personalbestände in wichtigen, oft unterbesetzten Bereichen des Militärs und insbesondere des Zivilschutzes, signifikant gestärkt werden. Die im Bürgerdienst erworbenen Kompetenzen, etwa in Logistik, Kommunikation oder Notfallhilfe, bilden eine wertvolle Reserve für alle Organisationen, die für die Sicherheit und Grundversorgung der Bevölkerung zuständig sind. Ein Dienst, der auf verschiedene Sektoren (von Militär bis Soziales) ausgeweitet wird, fördert eine breitere Akzeptanz und Integration in der Gesellschaft und vermittelt ein tieferes Verständnis für die Wichtigkeit dieser Institutionen. Ein Service Citoyen ist kein Selbstzweck, sondern ein Instrument zur Sicherstellung der Resilienz unseres Gemeinwesens. Wer Ja zum Service Citoyen sagt, sagt Ja zur Verantwortung und zur Vorsorge unseres Landes. Lassen Sie uns diese Chance nutzen, um unsere Wehrhaftigkeit und unsere Fähigkeit zur Bewältigung von Krisen auf eine breitere und solidere Basis zu stellen. Sagen Sie aus Überzeugung Ja zum Service Citoyen – für eine sichere und gut versorgte Schweiz.

MICHAEL FRAUCHIGER, EFFINGEN