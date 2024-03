Ja zum neuen Mehrzweckgebäude in Zeiningen

Mit 545 Ja- gegen 494 Nein-Stimmen genehmigte das Stimmvolk in Zeiningen an der Urne den Kredit von rund 12 Millionen Franken für ein neues Mehrzweckgebäude.

Im Dezember 2023 befürwortete die Zeininger Gemeindeversammlung den Verpflichtungskredit in Höhe von 11,6 Millionen Franken für den Bau eines Mehrzweckgebäudes in der Aennermatt. Im Januar wurde dann das von 221 Personen unterschriebene Referendum bei der Gemeinde eingereicht. Für die Initianten ist der Neubau zu teuer, sie verlangten eine günstigere Alternative.

Das Stimmvolk von Zeiningen ist am Sonntag in der Referendumsabstimmung dem Antrag des Gemeinderates gefolgt und hat dem Verpflichtungskredit ein weiteres Mal die Zustimmung erteilt. 545 Personen legten ein Ja, 494 Personen ein Nein in die Urne. Die Stimmbeteiligung betrug 63,3 %. (sh)