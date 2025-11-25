Ja zum Lifteinbau im Schulhaus

Am Donnerstagabend, 20. November, folgten 73 (von insgesamt 942) Stimmberechtigten der Einladung zur Einwohnergemeinde-Versammlung in der Turnhalle Sisseln. Die Versammlung genehmigte das Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 80 %. 165 000 Franken wurden für den Einbau eines Liftes in das ...

Am Donnerstagabend, 20. November, folgten 73 (von insgesamt 942) Stimmberechtigten der Einladung zur Einwohnergemeinde-Versammlung in der Turnhalle Sisseln. Die Versammlung genehmigte das Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 80 %. 165 000 Franken wurden für den Einbau eines Liftes in das alte Schulhaus gesprochen, um in Zukunft beide Schulhäuser barrierefrei betreiben zu können. Klaudius und Christine Wischnowski erhielten mit Tochter Luisa die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts. Auch auf der Traktandenliste standen die Kommissionswahlen für die Amtsperiode 2026/2029. Gewählt wurden die Finanzkommission, die Steuerkommission mit Ersatzmitglied sowie das Wahlbüro. Am Ende der Versammlung verabschiedete Gemeindeammann Rainer Schaub Beatrix Schlatter (12 Jahre Wahlbüro), Manuel Portmann (2 Jahre Finanzkommission) und Mona Legreid (1 Jahr Wahlbüro). (mgt)