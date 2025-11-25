Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ja zum Lifteinbau im Schulhaus

  25.11.2025 Sisseln

Am Donnerstagabend, 20. November, folgten 73 (von insgesamt 942) Stimmberechtigten der Einladung zur Einwohnergemeinde-Versammlung in der Turnhalle Sisseln. Die Versammlung genehmigte das Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 80 %. 165 000 Franken wurden für den Einbau eines Liftes in das ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote