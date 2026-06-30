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Ja zum «Herzstück» von Eiken

  30.06.2026 Eiken
Gemeindeammann Stefan Grunder begrüsste zur Gemeindeversammlung. Foto: Petra Schumacher
Gemeindeammann Stefan Grunder begrüsste zur Gemeindeversammlung. Foto: Petra Schumacher

Trotz hochsommerlicher Temperaturen fanden sich 99 der 1538 Eiker Stimmberechtigten am letzten Freitag zur Gemeindeversammlung im Kulturellen Saal ein. Dieser kann nun saniert werden.

Petra Schumacher

Tropisch bezeichnete Gemeindeammann Stefan Grunder die aktuelle Wetterlage und ...

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