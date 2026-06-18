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Ja zum Familienzentrum

  18.06.2026 Kaisten
Visualisierung des neuen Zentrums für Kinderbetreuung. Foto: zVg
Visualisierung des neuen Zentrums für Kinderbetreuung. Foto: zVg

Kaister Stimmberechtigte genehmigen Baukredit

Kaisten sagte mit grosser Mehrheit Ja zum Kredit von 6,25 Mio. Franken für den Neubau eines Zentrums für Kinderbetreuung. Ebenfalls gutgeheissen wurde an der Gemeindeversammlung von Freitagabend der Kauf eines neuen Pionierfahrzeugs für die ...

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