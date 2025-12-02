Immobilien
Ja zu Tempo 30, aber ohne Begegnungszone

  02.12.2025 Herznach-Ueken
Von links: Gemeindepräsident Stephan Gemmet, seine Frau Andrea Gemmet, Susanne Tschumi und ihr Mann Vizepräsident Robert Schmid. Foto: zVg
An der Einwohnergemeindeversammlung in Herznach-Ueken haben am Donnerstagabend 262 Stimmberechtigte teilgenommen. Sie genehmigten mit grosser Mehrheit das Protokoll der letzten Versammlung wie auch das Budget 2026. Bei der Kreditabrechnung «Umsetzung Fusion Herznach-Ueken» gab es einige ...

