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Ja zu mehr Hitze und Dürre?

  04.08.2026 Leserbriefe

Ich muss zugeben, manchmal konnte ich es auch nicht mehr hören: Klimawandel, die Sache mit dem menschgemachten CO2-Ausstoss, der die Temperaturen nach oben treibt. Jetzt wo die Prognosen der Klimawissenschaft, welche seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegen, zur Realität werden, ist es ...

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