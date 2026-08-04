Ja zu mehr Hitze und Dürre?

Ich muss zugeben, manchmal konnte ich es auch nicht mehr hören: Klimawandel, die Sache mit dem menschgemachten CO2-Ausstoss, der die Temperaturen nach oben treibt. Jetzt wo die Prognosen der Klimawissenschaft, welche seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegen, zur Realität werden, ist es ...

Ich muss zugeben, manchmal konnte ich es auch nicht mehr hören: Klimawandel, die Sache mit dem menschgemachten CO2-Ausstoss, der die Temperaturen nach oben treibt. Jetzt wo die Prognosen der Klimawissenschaft, welche seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegen, zur Realität werden, ist es aussergewöhnlich still bei diesem Thema.

Wenn man es im Bekanntenkreis anspricht: meistens betretenes Schweigen, wir wollen uns nicht den Tag verderben. Aber die Thematik lässt sich nicht totschweigen, sie meldet sich heute mit Hitze und Dürre, morgen vielleicht mit Waldbränden oder Flüchtlingswellen. Egal ob wir Grüne weiterhin als Klima-Alarmisten verunglimpfen oder uns mit abstrusen Social Media-Mythen zur sogenannten CO2-Lüge trösten. Die traurige Wahrheit ist: Mit jedem Flug, den wir buchen, mit jedem mal, wo der SUV fossil betankt wird, sage ich ja zu mehr Dürre, Hitze, Waldbränden, Migration. Bis ich vielleicht irgendwann merke: Das eingesparte Geld beim Klimaschutz kann ich nicht essen.

KASPAR BÜRGI, RHEINFELDEN