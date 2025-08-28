Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ja zu einem lebendigen Magden

  28.08.2025 Leserbriefe

Ich unterstütze mit ganzem Herzen die Initiative, in Magden einen Pumptrack zu errichten. Dieses Projekt bringt sportlichen, sozialen und ökologischen Mehrwert für unser Dorf. Als Gründer des Vereins Jugendsport Supporter Magden (JSSM) und ehemaliger Präsident des ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote