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Ja, es braucht Qualität

  19.05.2026 Leserbriefe

Wenn Kinder in grossen Klassen zu wenig Unterstützung erhalten oder Lehrpersonen am Anschlag arbeiten, leidet die Bildungsqualität direkt im Schulzimmer. Gerade Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf brauchen genügend Zeit, Fachwissen und Betreuung. Gute Bildung ...

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