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Italienischer Konsul zu Gast

  24.03.2026 Badisch Rheinfelden

Der neue italienische Konsul in Freiburg (D), Pietro Falcone, besuchte kürzlich Badisch Rheinfelden. Falcone ist seit Oktober vergangenen Jahres am Konsulat in Freiburg tätig und folgte dort auf Francesca Toninato. Zwischen der Stadt Badisch Rheinfelden und dem italienischen Konsulat ...

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