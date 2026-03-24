Italienischer Konsul zu Gast

Der neue italienische Konsul in Freiburg (D), Pietro Falcone, besuchte kürzlich Badisch Rheinfelden. Falcone ist seit Oktober vergangenen Jahres am Konsulat in Freiburg tätig und folgte dort auf Francesca Toninato. Zwischen der Stadt Badisch Rheinfelden und dem italienischen Konsulat ...

Der neue italienische Konsul in Freiburg (D), Pietro Falcone, besuchte kürzlich Badisch Rheinfelden. Falcone ist seit Oktober vergangenen Jahres am Konsulat in Freiburg tätig und folgte dort auf Francesca Toninato. Zwischen der Stadt Badisch Rheinfelden und dem italienischen Konsulat besteht seit vielen Jahren ein enger Austausch. Mit rund 2000 Menschen bildet die italienische Community die grösste ausländische Bevölkerungsgruppe der Stadt. Im Rahmen des Treffens diskutierte der Konsul gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Schweizer Schwesterstadt, den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten verschiedener Vereine und Einrichtungen über mögliche neue Projekte und Formen der Zusammenarbeit. (mgt)