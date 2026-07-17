Isch Wasser sälbschtver schtändlich?

I dr Schuel im Unterricht lehre mir gli i dr Schwyzer-Gschicht: Euses Land gränzt niene an es Meer drum isch Wasser wichtig – umso mehr! Über 4 Milliarde Johr si vergange wo d’Gschicht vom Wasser hett agfange. Öd und leer isch sälmol gsi euse Planet schients ...

I dr Schuel im Unterricht lehre mir gli i dr Schwyzer-Gschicht: Euses Land gränzt niene an es Meer drum isch Wasser wichtig – umso mehr! Über 4 Milliarde Johr si vergange wo d’Gschicht vom Wasser hett agfange. Öd und leer isch sälmol gsi euse Planet schients grad so wie dr Mond usgseht. Irgendwenn si Vulkän entschtande, im Innere vo dr Ärde isch Füssigkeit vorhande. Die Vulkän schtosse denn Wasserdampf us, dur e drastischi Abchüelig gits Wasser drus. Dr Wasserdampf tuet i dr Atmosphäre kondensiere, so entschtöhnd Wulke, wo denn Wasser verliere. Wasser isch dr Schtoff us däm s’Läbe beschtoht: bedänk, dass gar nüt ohni Wasser goht. Wasserschtoff (H) und Suurschtoff (O) sind zwoi Elemänt, wo zämme die chemischi Verbindig H2O gänd! Europa, fascht vollschtändig mit Wasser bedeckt, alli Bärge si underem Meeres-Schpiegel verschteckt. Nur e paar chlini Insle schtönde vor, so ischs gsi vor zirka 150 Millione Johr. S’Klima, tropisch warm sigs gsi, so göhnd verschiedeni Epoche verbi. I dr Schwyz si d’Bärge höch, aber s’Land isch chli, doch es chönnt landschaftlich nit schöner si. I eusne Alpe entschpringe e huffe Quelle, alli chan ich do leider nit ufzelle.

Im Gotthard-Massiv grad vier Flüss entschpringe, wo ihres Wasser in vier verschiedeni Meer zuebringe: - d’Rhone fliesst richtig Weschte bis ins Mittelmeer wird au gnützt für Induschtrie und Schiffs-Vercher. - an 2 verschiedene Ort entschpringt dr Rhy, d’Aare und villi anderi Flüss fliesse no dri. Mit lange 1233 Kilometer isch är Europas längschti Fluss, i dr Nordsee in Holland landet är am Schluss. - Richtig Süde, dr Fluss Ticino wird zum Po, sis Wasser dörf bis zur Adria go. - dr Inn wird schpöter zur schöne Donau die fliesst ins Schwarze Meer, isch vorhär blau! Schtetig schtigt dr Wasserverbruuch zum Trinke, Wäsche, Choche, Putze, dure Garteschluuch. Bi fascht 10 Millione Lüt, wo bruche pro Dag 200 Liter und d’Zuewanderig isch enorm und goht wyter.

Pro Dag git das fascht 2 Milliarde Liter vo däm choschtbare Nass und jede brucht immer meh, das isch krass. Doch s’Schlimmschte drbi, es isch zum Brüele, mit em Trinkwasser tuet me no d’Toilette schpüele. Gänd Sorg zum Wasser!

ERIKA HUGENTOBLER-LÜTZELSCHWAB, MAGDEN