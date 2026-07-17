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Isch Wasser sälbschtver schtändlich?

  17.07.2026 Leserbriefe

I dr Schuel im Unterricht lehre mir gli i dr Schwyzer-Gschicht: Euses Land gränzt niene an es Meer drum isch Wasser wichtig – umso mehr! Über 4 Milliarde Johr si vergange wo d’Gschicht vom Wasser hett agfange. Öd und leer isch sälmol gsi euse Planet schients ...

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