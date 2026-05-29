Irina Lützelschwab aus Wallbach ist Aargauer Meisterin im Strassenrennen

Irina Lützelschwab aus Wallbach wurde am Pfingstmontag in Ehrendingen «Aargauer Meisterin 2026».

Bereits zum 46. Mal wurde das «Pfingstrennen Ehrendingen» ausgetragen. In der Frauen-Elite-Kategorie war die Wallbacherin Irina Lützelschwab am Start, welche vom Biken (Marathon) zum Gravel gewechselt hat und auch mal an einem Strassenrennen mitmischte. Nach einem Sekunden-Krimi im Schlussspurt klassierte sich Lützelschwab auf dem tollen 2. Podestplatz, was zum Titel «Aargauer Meisterin» reichte.

Zielsprint knapp verloren

Das Rennradrennen wurde vom Radfahrerverein Ehrendingen organisiert und fand bei besten Bedingungen statt. Im Rennen der Frauen-Elite mussten neun Runden mit zwei kurzen Anstiegen absolviert werden. Das Streckentotal betrug 62 Kilometer, und an Höhe zeichnete der Bordcomputer 640 Meter auf. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 40.0 km/h lieferten sich die Rennradfahrerinnen mehrere Angriffe, wobei Irina Lützelschwab den Zielsprint sehr knapp verlor, weil die Konkurrentin Livia Steinmann (Spar CTO Women) an der Spitze dominierte.

Eine Sekunde nach der erfolgreichen Wallbacherin klassierte sich Johanna Roth (Schmid Hardware MTB Team) aus Mellingen.

Motivation nach schwieriger Saison

Für Lützelschwab, als ehemalige Langstrecken-Bikerin, die nach einer schwierigen Saison mit Verletzungen und Rückschlägen in diesem Jahr auf das Gravel wechselte und für das Team Bullsbike startet, bedeutet der 2. Platz in einem Strassenrennen sehr viel und motiviert zugleich für kommende Wettkämpfe. Ausserdem kürt sich die Fricktalerin mit diesem Top-Resultat zur «Aargauer Meisterin 2026». (cst/)