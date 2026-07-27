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«Irgendwann kommen wieder mehr Menschen in die Kirche»

  27.07.2026 Zeiningen
«Ich fühle mich dort zu Hause, wo ich lebe und wirke», sagt der katholische Priester Godwin Ukatu. Ende Juli wird er das Fricktal verlassen und nach Biel ziehen. Foto: Janine Tschopp
«Ich fühle mich dort zu Hause, wo ich lebe und wirke», sagt der katholische Priester Godwin Ukatu. Ende Juli wird er das Fricktal verlassen und nach Biel ziehen. Foto: Janine Tschopp

Vor genau fünf Jahren kam Godwin Ukatu als leitender Priester in den Pastoralraum Möhlinbach. Nun zieht er weiter nach Biel und es tut ihm weh, das Fricktal zu verlassen.

Janine Tschopp

Er war richtig integriert in Zeiningen. So turnte er bei der Männerriege und war Mitglied ...

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