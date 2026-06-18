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Internationaler Wettkampf

  18.06.2026 Sisseln, Sport

Die von Wolodymyr Wolkow geleitete Sissler Kampfsport-Schule trat UA-DO am WMAC-Junioren-Cup in Bregenz in drei Disziplinen an: MMA Light, Point Fighting und Rumble. Die jüngere Gruppe der Schüler bis 12 Jahre, die von Cheftrainerin Tatjana Kowalowa trainiert wird, trat in den ...

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