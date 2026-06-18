Internationaler Wettkampf

Die von Wolodymyr Wolkow geleitete Sissler Kampfsport-Schule trat UA-DO am WMAC-Junioren-Cup in Bregenz in drei Disziplinen an: MMA Light, Point Fighting und Rumble. Die jüngere Gruppe der Schüler bis 12 Jahre, die von Cheftrainerin Tatjana Kowalowa trainiert wird, trat in den ...

Die von Wolodymyr Wolkow geleitete Sissler Kampfsport-Schule trat UA-DO am WMAC-Junioren-Cup in Bregenz in drei Disziplinen an: MMA Light, Point Fighting und Rumble. Die jüngere Gruppe der Schüler bis 12 Jahre, die von Cheftrainerin Tatjana Kowalowa trainiert wird, trat in den Disziplinen Point Fighting und Rumble an. Die Junioren in der Disziplin MMA Light wurden von Nuriev Gokhammat vorbereitet. Die Auszeichnungen: Ostap Nykyforets MMA Light, Meistergürtel, Oleksii Kovalev MMA light, Silber, Yevhenii Holovchenko Point Fighting, Silber, Arslan Nuriyev Point Fighting, Bronz und Anastasia Kovalova Rumble, Silber. (mgt)