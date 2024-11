Instrumental-Unterricht wird nicht teurer

MÖHLIN. Das Bekenntnis zur Musikförderung im Dorf war eindeutig. Mit grossem Mehr und bei bloss zehn Nein-Stimmen beschloss die Gemeindeversammlung eine Korrektur des Verteilschlüssels zum neuen Musikreglement. Für die Korrektur gesorgt hat ein Änderungsantrag aus der Versammlung, wonach die Kosten für den Instrumentalunterricht zu 35 Prozent aus Elternbeiträgen und 65 Prozent aus Gemeindebeiträgen festgelegt werden sollen (die NFZ berichtete). Das revidierte Musikreglement, das der Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt hatte, sah ursprünglich einen Kostenteiler von 40 Prozent Elternbeiträgen und 60 Prozent Gemeindebeiträgen vor.

Der neu definierte Verteilschlüssel sorgt dafür, dass die bisherigen Tarife für den Instrumentalunterricht an der Musikschule doch nicht erhöht werden. Eine Arbeitsgruppe «Nachwuchsförderung» hat sich dafür stark gemacht, dass der Unterricht an der Musikschule trotz zunehmendem Druck auf der Ausgabenseite nicht teurer wird für Eltern beziehungsweise deren Kinder. Seitens dieser Arbeitsgruppe wurde der entsprechende Änderungsantrag zum Verteilschlüssel gestellt. Im Anschluss an diese Korrektur bewilligte die Gemeindeversammlung das revidierte Musikreglement. Auch alle anderen Traktanden wurden gutgeheissen. 147 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger waren zugegen. (rw)

Ausführlicher Bericht am Dienstag in der NFZ