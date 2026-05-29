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Initiative ist zu radikal

  29.05.2026 Leserbriefe

Die «10 Millionen-Initiative» treibt die Schweiz in die Abschottung. Auf die USA ist kein Verlass: Strafen und Zölle je nach Laune, doppelt so viel Geld für Patriot-Raketen, Vertragsbruch bei den F-35-Kampfjets, Forderungen nach Anpassung an die US-Mafia-Methoden. Sind wir ...

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