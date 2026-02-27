Immobilien
Individualbesteuerung: Familien zahlen den Preis

  27.02.2026 Leserbriefe

Am 8. März 2026 entscheiden wir über einen grundlegenden Umbau unseres Steuersystems. Die Einführung der Individualbesteuerung wird als Schritt in die Zukunft präsentiert. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Für viele Familien und Rentner könnte sie zum ...

