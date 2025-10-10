In Wittnau alkoholisiert verunfallt

Ein 28-jähriger Autofahrer verlor am Donnerstag die Beherrschung über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Lenker blieb unverletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss. Am Fahrzeug sowie an den beiden Bäumen entstand Sachschaden.

Am 9. Oktober, kurz vor neun Uhr, fuhr der 28-Jährige mit seinem VW auf der Landstrasse von Wittnau in Richtung Gipf-Oberfrick. Vor der Verzweigung Wölflinswil überholte er ein anderes Fahrzeug und reihte sich zwischen zwei Autos wieder ein. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Personenwagen, geriet ins Wiesland und prallte gegen zwei Bäume.

Erst rund 80 Meter nach der ersten Kollision kam das Auto zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt. Das Fahrzeug und die Bäume wurden beschädigt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen erhöhten Wert. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt den genauen Unfallhergang. Dem Unfallverursacher wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.