In Mellingen gegen Strassenlampe geprallt

Ein Auto prallte in der Nacht gegen eine Strassenlampe und wurde komplett demoliert. Die Kantonspolizei traf auf einen betrunkenen jungen Mann als mutmasslichen Lenker. Da die Umstände unklar sind, sucht die Polizei Augenzeugen.

Einem Automobilisten fiel der VW Touran am Sonntag, 16. Februar, kurz nach 3.30 Uhr auf. Dieser stand neben der Bahnhofstrasse ausgangs Mellingen. Weil dieser vorne stark eingedrückt war und niemand anwesend war, rief der Beobachter die Kantonspolizei. Die aufgebotene Patrouille stellte fest, dass der Wagen vom Städtchen Mellingen kommend in Richtung Bahnhof Heitersberg gefahren, dann aber kurz vor dem dortigen Kreisverkehr gegen die Strassenlampe geprallt war. Während diese dem Aufprall Stand gehalten hatte, entstand am Auto Totalschaden.

Die weiteren Abklärungen nach dem zunächst unbekannten Unfallverursacher führten rasch zu einem 25-Jährigen. Dieser wies leichte Schürfungen auf und war betrunken. Obwohl alles darauf hindeutete, dass er am Steuer gesessen hatte, bestritt er dies. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Die Kantonspolizei nahm dem jungen Mann aus dem Freiamt den Führerausweis vorläufig ab.

Wie die Kantonspolizei klären konnte, hatte ein unbekannter Automobilist kurz nach dem Unfall angehalten, dem Verunfallten geholfen und diesen in seinem Auto mitgenommen. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88 / mobilepolizei@kapo.ag.ch) sucht diese Person und weitere Augenzeugen.