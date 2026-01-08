In guter Gemeinschaft ins 2026

Fünf junge Sportlerinnen und Sportler standen im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs in Sisseln. Die Grussbotschaft des Gemeinderates überbrachte Vizeammann Ralf Dümpelmann.

Jörg Wägli

Auch wenn einige Sisslerinnen und Sissler am Neujahrstag wohl noch in den Ferien weilten, wie Vizeammann Ralf Dümpelmann vermutete, war eine erfreulich grosse Zahl Einwohnende um 16 Uhr zum traditionellen Neujahrsempfang in die Turnhalle gekommen, um gemeinsam auf das neue Jahr anzustossen. «Ich hätte gerne ein völlig unbeschwertes ‹Guets Nöis› gewünscht», meinte Dümpelmann. Nach der Brand katastrophe in Crans-Montana sei dies leider nicht mehr möglich.

Kürzlich habe er folgenden Spruch gelesen: «Die Zukunft ist auch nicht mehr, was sie einmal war.» Auf den ersten Blick passe er zum Unglück – und gebe auch all jenen Recht, die sagen: «Früher war alles besser.» Doch eigentlich wüssten wir noch gar nicht, was das Jahr 2026 bringe, was 2027, 2028 usw. passiere. Und vieles könnten wir auch selbst beeinflussen, vor allem auch lokal, hielt der Vizeammann fest. So könne man im Dorf zusammen Gutes gestalten und erleben, wie etwa einen Neujahrsapéro, ein Dorffest, gute Nachbar schaften. Zweitens könne man in der Gemeinde für gesunde Finanzen sorgen, so Dümpelmann, und nannte als Beispiel die Sonderzone Lehmgrube und deren Bebauung. Und drittens könnten schwierige, aber notwendige Projekte, wie etwa die Sanierung der Hinterdorfstrasse, erfolgreich auf den Weg gebracht werden. Insgesamt, so der Redner, sei Sisseln ganz gut unterwegs. «Und dass dies so bleibt, daran haben wir alle unseren Anteil – jetzt und in Zukunft.» Und vielleicht stimme dann auch der eingangs erwähnte Spruch doch nicht... .

Ehrungen

Nach diesen persönlichen Neujahrs-Gedanken durfte Vizeammann Ralf Dümpelmann junge Sissler Sportlerinnen und Sportler auf die «Neujahrs-Bühne» bitten. Sie alle hatten sich im letzten Jahr mit besonderen Leistungen eine Ehrung am Neujahrsempfang verdient. Es waren dies von den Sissler Pontonieren Yoan Meury und Lukas Jeitziner. Nach Gold bei der Jungpontonier-Challenge in Sisseln Anfang August holten sie sich am 24. August in Ligerz gar den Schweizer Meistertitel in der Kategorie 1. Tolle sportliche Erfolge waren auch beim Bereich Handball zu vermelden. Jessica Acklin, welche seit dieser Saison in der höchsten Frauenliga beim LK Zug spielt, erreichte mit der U18-Nationalmannschaft bei der Europäischen Jugendolympiade in Nordmazedonien den 2. Rang und bei der Europameisterschaft in Montenegro den 5. Rang. Lina Caruso hat als nationale Handballerin in der U14-Elite-Liga bei der SG Juniorinnen Nordwest bis jetzt nicht weniger als 135 Tore geschossen. Zudem konnte sie als Leichtathletin am kantonalen Schülermeeting in Wohlen den 3. Platz im Kugelstossen feiern.

In Abwesenheit konnte Ralf Dümpelmann zudem auch den jungen Fussballer Leon Brogle ehren, der die Auf nahmein die Nationalmann schaft geschafft hat und nun in der U16 auf internationalem Parkett erfolgreich spielt (fricktal.info berichtete).

Schliesslich fand auch der 70-jährige Ueli Wäfler Erwähnung, welcher 2025 unter anderem über 10 km Schweizer Meister wurde. Aufgrund seines «Dauerabos» wurde dieses Jahr jedoch auf eine offizielle Ehrung verzichtet.

Nach der Sportlerehrung bot der Sissler Neujahrsempfang noch beste Gelegenheit zur Kontaktpflege und zum ungezwungenen Austausch mit «alten» Bekannten und Nachbarn sowie das Kennenlernen von neuen Gesichtern.