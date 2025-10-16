Immobilien
In Frick sind Versuche mit Lehm-Pellets am Laufen

  16.10.2025 Wirtschaft
In unregelmässigen Abständen wieder mit Lehm unterwegs: die Gondeln der Kubrix AG in Frick. Foto: Simone Rufli
Lange waren sie nicht zu sehen, jetzt verkehren sie wieder. Die Rede ist von den grünen Seilbahn-Gondeln der ehemaligen Tonwerke Keller AG in Frick.

Simone Rufli

Per Mai 2024 hat die Kubrix AG, führender Anbieter von Mauerwerksprodukten in der Schweiz, die Produktion ...

