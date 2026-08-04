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Ein Fest, das in die Dorfgeschichte eingehen wird

  04.08.2026 Densbüren
Foto: Vreni Weber
Foto: Vreni Weber

Densbüren feierte «drei in eins»: 600 Jahre, Nationalfeiertag und Kulturerbe-Tag

Unglaublich, was die Menschen von Densbüren und Asp zustande gebracht haben. Dank gewaltiger gemeinsamer Anstrengungen und in Zusammen- und Mitarbeit mit der Abteilung Kultur des Kantons Aargau wurde am ...

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