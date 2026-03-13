IN FEIERLAUNE

Die «Gülleschränzer Zeinigä» feierten an dieser Fasnacht ihr 40-jähriges Bestehen. Ein besonderer Höhepunkt der Fasnachtssaison war die «Jubiläums-iGuggete». Gemeinsam mit zahlreichen Gästen, verschiedenen Guggen, ehemaligen Mitgliedern und ...

Die «Gülleschränzer Zeinigä» feierten an dieser Fasnacht ihr 40-jähriges Bestehen. Ein besonderer Höhepunkt der Fasnachtssaison war die «Jubiläums-iGuggete». Gemeinsam mit zahlreichen Gästen, verschiedenen Guggen, ehemaligen Mitgliedern und Sponsoren wurde das 40-jährige Bestehen gebührend gefeiert. Die «Gülleschränzer Zeinigä» bedanken sich herzlich bei allen Gästen, Fans, Veranstaltern, Passivmitgliedern, Gönnern, Sponsoren sowie allen Unterstützern für das entgegengebrachte Vertrauen und die wertvolle Unterstützung. (mgt)