In der Erde liegen vielleicht noch Wachsleichen

  15.10.2025 Badisch Rheinfelden
Der Eingang des Warmbacher Friedhofs sieht von aussen einladend aus: Innerhalb der Mauern befindet sich eine «gepflegte Wildnis». Fotos: Boris Burkhardt
Verschlossen ist der alte Friedhof in Warmbach, einem Stadtteil von Badisch Rheinfelden, nicht. Es bleibt aber ein geheimnisvoller Ort: Seit 50 Jahren wurde hier niemand mehr begraben; nur einige Grabsteine stehen noch. Der Boden birgt manches, das man nicht sieht.

Boris Burkhardt

