In der Bergwelt und im Käsekeller

Männerriege Wittnau auf Reisen

Die Mitglieder der Männerriege Wittnau erkundeten auf ihrer Vereinsreise die Zentralschweizer Bergwelt. Der zweitägige Ausflug führte über den Brünig auf den Hasliberg, danach zurück zum Sarnersee und schlussendlich an den Fuss der Rigi. Auf dem Hasliberg brachte die Twingbahn die Fricktaler in luftige Höhe, dabei war ihnen der Wettergott günstig gesinnt. Bei der Wanderung auf den Gipfel machten die Wolken der Sonne Platz. Oben angekommen konnten die Männer den Ausblick auf das weite Mittelland und die mächtige Alpenwelt und den obligaten Gipfeltrunk geniessen. Am frühen Abend erreichten sie die Mägisalp, wo das urtümliche Älplerfest zum Mitfeiern einlud.

Der zweite Tag startete mit einer frühmorgendlichen Besichtigung einer Alpkäserei. Die Bauernfamilie von Bergen präsentierte den Wittnauern ihren Alpbetrieb mit Kühen, Stallungen, Käserei und Käsekeller. Der 100-tägige Alpsommer verlangt der Familie mit der parallelen Bewirtschaftung des Talbetriebes und des Sömmerungsbetriebes einiges ab. Vom würzigen Alpkäse verwöhnt ging es mit einer flotten Trottifahrt talwärts. Mit der Schifffahrt auf dem Sarnersee konnten die Fricktaler am Nachmittag die Beine strecken und das herrliche Herbstwetter geniessen. Der Bus brachte sie danach an den Fuss der Rigi zum abschliessenden Nachtessen. (mgt)