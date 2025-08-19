Der Seelsorgeverband Fischingertal lud am Fischessen in Mumpf zusammen mit der Christkatholischen und der Reformierten Kirche wieder zum ökumenischen Gottesdienst. Knapp über 100 Besucherinnen und Besucher fanden sich im Festzelt. Und diesmal stand nicht nur das anschliessende Fest, ...

Der Seelsorgeverband Fischingertal lud am Fischessen in Mumpf zusammen mit der Christkatholischen und der Reformierten Kirche wieder zum ökumenischen Gottesdienst. Knapp über 100 Besucherinnen und Besucher fanden sich im Festzelt. Und diesmal stand nicht nur das anschliessende Fest, sondern auch der Gottesdienst ganz im Zeichen des Fisches. Denn der Fisch ist nicht nur eine leckere Mahlzeit, sondern auch ein vielseitiges Symbol. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst erneut vom Männerchor Schupfart mit seinen kräftigen Stimmen. Mit der Kollekte konnten 555 Franken für die Behindertensportgruppe Fricktal gesammelt werden. (mgt)



