Im Rosengarten

Frauen Herznach-Ueken

An einem wunderschönen Mittwochmittag machten sich die Frauen Herznach-Ueken mit dem Car auf den Weg ins idyllisch gelegene Landhaus Ettenbühl in Bad Bellingen. Dort angekommen, erwartete die Gruppe ein zauberhafter Rosengarten, eingebettet in eine farbenprächtige Blütenlandschaft, die alle ins Staunen versetzte. Eine spannende und informative Führung durch die Anlage liess die Frauen tief in die Schönheit und Besonderheiten dieses schönen Ortes eintauchen.

Nach dem Spaziergang durch die duftenden Gärten war es Zeit für eine Stärkung bei einer gemütlichen Kaffeepause mit feinem Kuchen und frisch gebrühtem Kaffee – ein echter Genuss!

Am Abend führte der Weg weiter zum gemeinsamen Nachtessen im stimmungsvollen Gartenrestaurant Fünfschilling in Fischingen. In geselliger Runde klang der Tag bei feinem Essen und angeregten Gesprächen aus. Den krönenden Abschluss bildete der Besuch im Hofladen, wo es schwer war, dem köstlichen Wein und dem prickelnden Sekt zu widerstehen – fast alle gingen mit einer gefüllten Tasche nach Hause.

Ein rundum gelungener Tag, voller schöner Eindrücke, guter Gespräche und unvergesslicher Momente. (mgt)