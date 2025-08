Im Bachbett gelandet

Selbstunfall auf der Kaistenbergstrasse

Der Selbstunfall ereignete sich am Samstag, 2. August, kurz nach 17 Uhr auf der Kaistenbergstrasse oberhalb von Kaisten. Von Frick kommend fuhr der 20-jährige Lenker eines Seat abwärts in Richtung Dorf. In einer Kurve kam er rechts von der ...